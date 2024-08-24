نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهرها شال فلسطين.. أبرز الملاحظات على حفلة كاريوكي بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم أمس حفل غنائي ضخم لفرقة كايروكي على هامش مهرجان العلمين وحقق الحفل نجاح كبير كأكبر حفل غنائي في مهرجان العلمين.



ملاحظات حفل كاريوكي بالعلمين



وشهد الحفل لقطات عديدة أبرزها أرتداء أمير عيد الكوفية الفلسطينية دعما لفلسطين ولأهالي غزة، كما أوقف أمير عيد الحفل للعثور على طفلة تائهة ولم يستكمل الغناء حتى عادت إلى أسرتها.



آخر أعمال أمير عيد

كان آخر أعماله ألبوم روكسي وهو ميني يضم 5 أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر 3 فصول من الحكاية وكشف الفصل الأول باسم حاجات جوايا، والفصل الثاني اسمك ايه، وتم تصوير الأغاني على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلي أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.

كلمات أغنية روكسي

وشي للبار وضهري للمكان

مش قادر ناس مش قادر عالكلام

تمام برمي السلام

لكن ده ميمنعش اني زهقان

عاوز شوشره دون اي احتكاك

انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط

انا عاوز لمه عشان لما بروح

دماغي بترقصني وبفكر في حاجات

حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

سألني انت مين قلتله بحاول اكون انا

لعبت انا ونفسي لعبه الاسئلة

والحقيقة النتيجة كانت مذهلة

مخجلة شوية لكن هحكيلك

بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها

بس الحقيقة عمري في يوم ما فهمتها

عندي شوية مباديء لكن متجزئة

عندي مشاعر فاضل تكة وتبقى ملزقة

بضحك ساعات في السينيما وعلى ضحك ناس

بس الحقيقة الفيلم غبي مفيهوش احداث

بعمل حاجات كتير محفوظة مش مفهومة

وحبيت عشان حاجات تانية غير الاحساس