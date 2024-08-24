نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة..أحمد حاتم ينجح في السفر عبر الزمن من خلال أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح أحمد حاتم في" تيمة " السفر عبر الزمن بأعماله الفنية، وبالرغم من صعوبتها في الدراما إلا أن أحمد حاتم برع في تقديمها مرتين من قبل منهم مسلسل عمر أفندي الذي يعرض الآن وحقق به نجاح كبير جدًا وإشادات من الجمهور وقبله فيلم الغسالة.



مسلسل عمر أفندي

يجسد أحمد حاتم خلال المسلسل شخصية تدعى "علي" لكنه يكتشف سرداب يجعله يعود إلى حقبة الأربيعنات ويختار اسم عمر أفندي لتبدأ رحلته مع آية سماحة ومواقف كثير مابين الالفينات والأربيعينات.



تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

فيلم الغسالة



جسد أحمد حاتم بالفيلم شخصية تدعى "عمر" وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، ويتنقل حاتم بين الأزمنة ويلتقي نسخته الأكبر والأصغر سنًا، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.

طاقم عمل فيلم "الغسالة"

فيلم "الغسالة" بطولة الفنان أحمد حاتم، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد سلام، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، وضيوف الشرف محمد ثروت، محمود الليثي، علي الطيب، والفنانة شيرين رضا، والفيلم من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.