نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|رحاب الجمل: بنحاول نقدم دراما ترفيهية تستعرض مشاكل المجتمع.. وإيمان العاصي فنانة موهوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رحاب الجمل عن تفاصيل كواليس عملها مع الفنانة إيمان العاصي أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "برغم القانون"، الذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج الفني": "أنا سعيدة جدًا بالعمل مع إيمان العاصي، وأود أن أهنئها وأتمنى لها كل التوفيق والنجاح، فهي ممثلة موهوبة وشخصية راقية وجميلة، وأنا أقدرها على المستويين الشخصي والفني".

وتابعت: "تتميز إيمان بذكائها كممثلة، حيث تتقن التجدد والتنوع في أدوارها، وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أنها لا تتردد في تجسيد شخصيات كبيرة في العمر، مما يعكس روح التحدي التي تمتلكها دائمًا.

وعن الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على قضايا المرأة، قالت: "بالطبع يجب علينا تقديم هذا النوع من الأعمال بشكل دوري، حيث نعرض قضايا المجتمع الذي نعيش فيه، ونتناول المشاكل العصرية التي يواجهها الرجال وليس النساء فقط، مثل التعب والجهد والمسؤوليات الكبيرة سواء كانت مادية أو صحية أو نفسية، كما نناقش مشاكل الشباب والطلاب في المدارس، ونحاول قدر الإمكان أن نقدم دراما ترفيهية تعكس في نفس الوقت مشاكل المجتمع الذي نعيش فيه".

يذكر ان مسلسل "برغم القانون" من بطولة كلا من ببطولته إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، رحاب الجمل، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وهو من إخراج شادي عبدالسلام وتأليف نجلاء الحديني.