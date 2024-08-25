أحمد جمال يفوز بجائزة أفضل مطرب شاب بـ ملتقى التميز والإبداع العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاز المطرب أحمد جمال بجائزة أفضل مطرب شاب 2024، بـ ملتقى التميز والإبداع العربي،حيث حرص "أحمد" على مشاركة جمهوره ببوستر المهرجان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" أحمد جمال جائزة أفضل مطرب شاب 2024 ملتقى التميز والإبداع العربي".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد جمال

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميز، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال احمد جمال

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد جمال، أغنية عدى كل الكلام، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /جماله ده محدش يتخيله بلاقي نفسي بحب أبصله ده لو يطلب نجمة من السماء يشوف نفسه في إيه وأنا هعمله ده محتاج ١٠٠ فنان يرسموه يجوا بقى الباقيين يتعلموا مفيش منه اتنين في الدنيا دي ده جنبه الحلوين

يستسلموا عدَّى عدَّى عدَّى كل الكلام ده أنا شوفته مرة واحدة اتشديت قوامه من الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطَّى ع الجمال ده تقيل بشكل زي الكتاب ما قال بيغيروا منه طبعًا كل الجمال مش لاقي حتى نص غلطة فيه شقي شقاوة وهو ده اللي مميزه كلامي

قبل ما أقابله بجهزه ده خلَّى الساكتين يتكلموا وخلَّى الهاديين يتنرفزوا عليه طريقة هي اللي بحبها عيونه أنا مش بشبع منها لقيت نفسي وروحت معاه أنا ده حاجة

كده جيالي في وقتها عدَّى عدَّى عدَّى كل الكلام ده أنا شوفته مرة واحدة اتشديت قوامه من الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطَّى ع الجمال ده تقيل

