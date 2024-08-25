نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب محمد منير يطمئن جمهوره ويكشف حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الطبيب نور الدين عبد الرحيم، أستاذ واستشاري الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية بجامعة فرانكفورت في ألمانيا عن الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير.

طبيب محمد منير يكشف حالته الصحيه

وقال الدكتور عبد الرحيم، الطبيب المعالج للفنان، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "أطمئن جمهور الكينج محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء، دعواتنا ليك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة".

وقرر منير السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته بعد الأزمة الصحية التي ألمت به في الفترة الأخيرة، والتي قرر على إثرها إلغاء حفله في الإسكندرية.

وكتب منير على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبا".

وكان منير قد تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى، حيث مكث في أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد عدة أيام، قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج واستكمال العلاج في المنزل. إلا أن حالته تدهورت من جديد لذلك قرر السفر إلى المانيا لاستكمال العلاج.

ولم يكشف أحد تفاصيل المرض الذي يعاني منه منير. وقد ظهر مؤخرًا بوجه منتفخ ووزن زائد، وذلك أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية بمنطقة الساحل الشمالي، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون عن تفاصيل الحالة الصحية لصاحب "المريلة الكحلي".

وكشف مصدر مقرب من الفنان منير في تصريحات سابقة أنه يعاني من بعض الأمراض بالكلى والكبد، والتي أثرت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واضطر إلى الخضوع لعلاج مكثف