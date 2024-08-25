نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عامر يروج لأحدث أعماله المسرحية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمود عامر لعرض أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "مفتاح الكنز"، حيث حرص "محمود" على مشاركة جمهوره ببوستر المسرحية من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"مسرحية مفتاح الكنز تجربة خاصة وسوف تعرض مع بداية الدراسة في كل مدن ومدارس مصر ان شاءالله".

وأضاف:" مسرحية مفتاح الكنز من تأليف عبد الرحمن الصياد وإخراج محمد على حسن، موسيقى والحان إيهاب حمدي، أشعار أيمن النمر، ديكور أسماء نبيل، اشراف عام أحمد شحاته، ماسكات حنا حبشي، استعراضات أشرف فؤاد، مخرج منفذ عمرو عبده دياب ".

محمود عامر يكشف عن تفاصيل مسرحية مجلس العقلاء

رفع الفنان القدير محمود عامر مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف البوستر الرسمي لمسرحية مجلس العقلاء من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

و مسرحية مجلس العقلاء من بطولة مجموعة من النجوم محمود عامر، رضا حامد، غادة إبراهيم، عبد السلام دهشان، سعيد المختار، محمد شلش، عبير مكاوي، رحاب الغراوي، محمد عابدين، خالد محروس، أيمن إسماعيل، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراضات أشرف فؤاد، ألحان وتوزيع وليد خلف، إخراج محمد الخولي.

آخر أعمال محمود عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق، والذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي، ومازال مستمر للجزء الرابع رمضان 2024.

