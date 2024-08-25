نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير مسلسل سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سفاح التجمع"،



ومن المقرر أن يتم بدء تصوير المسلسل، خلال منتصف أو نهاية شهر أكتوبر المقبل، والمسلسل من تأليف جوزيف فوزي، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وإنتاج أيمن يوسف، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل بجانب الفيشاوي.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد الفيشاوي طرحه لفيلم بنقدر ظروفك الذي عرض في السينما مؤخرا، ودارت أحداثه حول، تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن أحمد الفيشاوي، وملك مي سليم اللذان يعيشان في ظروف معيشية صعبة فقيرة، حيث يعيشان في حارة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟ فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

