صلاح عبد الله ينتهي من تصوير مشاهده في تينا زوزو

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى الفنان القدير صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في مسلسل تيتا زوزو ، واعلنت ذلك مخرجة العمل من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام كما وجهت له رسالة معلقة :"شكرًا لوجودك معانا يا غالي ".



طاقم عمل المسلسل

تشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاو، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. من المقرر أن ينضم عدد آخر من الفنانين إلى قائمة الممثلين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعمليات التصوير. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، بإنتاج شركة سينرجى.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية



يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرين.



قصة مسلسل العتاولة





ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.