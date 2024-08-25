نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرغم من حذفها..أغنية "بتمني أنساك" لـ شيرين تحتل التريند الثالث عبر "أبل ميوزك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنيات ألبومها الجديد والتي حملت اسم "بتمني أنساك" وسرعان ما انتشرت الأغنية ولقت إعجاب الجمهور.

ولكن قد حذفت الأغنية من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بواسطة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك لحقوق الملكية الخاصة بالشركة، وقد نال الحذف أيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق متصل يذكر أن هذا الحذف والمنع لم يمنع الجمهور من تداول الأغنية ونشرها، فقد احتلت الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا تحتل الآن التريند الثالث عبر "أبل ميوزك".

والجدير بالذكر أن هذا الحذف لم يمنع الجمهور من الإشادة بالأغنية وكلماتها وبإحساس الفنانة شيرين، فقد كان هناك فئة من الجمهور قامت بتحميل الأغنية ولا تزال تشيد بها وتقوم بنشرها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تعليقات الجمهور على أغنية “بتمني أنساك” لـ شيرين

وأغنية "بتمني أنساك" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن التعليقات الإيجابية التي قام الجمهور بنشرها على هذه الأغنية ومنها الآتي:-

(الأغنية تحفة، إزاي الأغنية وكلماتها حلوة كدة، حد ركز في نبرة صوت شيرين وهي بتقول خلتني أحبك ليه؟، إزاي الأغنية وكلماتها بتوصف قصة شيرين كدة في اخر فترة، روعة روعة روعة، بتمني تزول ملامحك من بالي، حقيقي الأغنية جميلة أوي، ياريت يا شيرين متغبيش عننا تاني، نزلي أغاني كل يوم...) وغيرها الكثير.

كلمات أغنية "بتمني أنساك" لـ شيرين عبد الوهاب

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وانسى إن أنا حبيتك يوم

وييجي النوم

أو ييجي الموت

بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم

بتمنى أنساك

أنا بتمنى أنساك

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام

كان قلبي وحيد مرتاح

وأنت اللي مليته جراح

خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينيك بالليل بتنام

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بس مش معقول

اتعذب على طول

كل يوم بعينيك مشغول

كل يوم بإيديك مقتول

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام كان قلبي وحيد مرتاح وأنت اللي مليته جراح خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينك بتنام

بتنااام

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك.