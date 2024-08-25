"قال لي كل شيء إلا أنتي".. أحلام تكشف حقيقية انفصالها عن زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة أحلام على الشائعات التي تناولت علاقتها بزوجها، والتي زعمت انفصالها وخيانته لها، وبعد صمت طويل، نفت أحلام هذه الشائعات عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

ونشرت أحلام مقطع الفيديو للإعلامي عماد هواري يدافع فيه عنها وعن زوجها، وعلقت عليه قائلا: "أنا ومبارك مش فقط زوجين أنا ومبارك أصدقاء بيننا أشياء كثير حلوة ويكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك.. وأنا طلبت منه ما ينزل أي شيء بخصوص هذا الموضوع لكن هو رفض قال لي كل شيء ولا أنتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها".

وتابعت: "شكرًا لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكرًا لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".