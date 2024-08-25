نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما السبب وراء تصدر أمينة رزق للتريند؟.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة القديرة أمينة رزق، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس السبت، ذكرى وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا في 24 أغسطس من عام 2003،وتعد صاحبة أطول مسيرة فنية فى تاريخ السينما العربية، تألقت طوال مسيرتها الفنية حتى بلغت 80 عامًا، حيث توفيت 24 أغسطس 2003، وقد تميزت بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.

معلومات عن أمينة رزق

بدأت أمينة مسيرتها فى السينما من خلال فيلم "سعاد الغجرية"، ورغم كل تعجبات أمينة رزق إلا أنها مثلا قد جسدت دور الأم فى فيلم "بداية ونهاية" لصلاح أبوسيف، سنة 1960 ببراعة شديدة، وكان عمرها حينها 50 عامًا،

وكانت أما لثلاثة من الرجال هم فريد شوقى وعمر الشريف وكمال حسين وفتاة وهى سناء جميل، مع العلم أن فريد من مواليد سنة 1920 أى أنه كان أصغر منها بعشرة أعوام فقط.



في السبعينيات وما تلاها من عقود قدمت أمينة رزق دور الأم بكثرة وذلك فى أفلام مثل: "شاطئ العنف، والعاشقة، وأمهات فى المنفى، والأنس والجن، ودموع صاحبة الجلالة، وعتبة الستات"، وكذلك فى مسلسل "البشاير" مع الراحل محمود عبدالعزيز، بينما حازت على عدد من الجوائز فى دور صغير قدمته فى فيلم "أريد حلًا" أمام فاتن حمامة سنة 1975.