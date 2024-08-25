في هذا الموعد.. مصطفى قمر يحيي أحدث حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم مصطفى قمر، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في الساحل الشمالي، وذلك يوم 30 أغسطس الجاري، وسوف يحتفل خلاله بأغنيته الجديدة "صناعة مصرية".

ونشر "قمر" مقطع فيديو من إحدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "استنوني يوم 8/30 في الساحل احتفالًا بغنوتي الجديدة صناعة مصرية، اللي هيعرف الحفلة حتكون فين المرة دي يبقي معلم عمومًا بالليل حنزلكوا الإعلان".



آخر أعمال مصطفى قمر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم



فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.