بهاء سلطان يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "المزاج عناب" 

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم بهاء سلطان لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "المزاج عناب"، حيث حرصت شركة روتانا على الكشف برومو الأغنية

من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" ترقبوا أغنية المزاج عناب جديد النجم بهاء سلطان قريبا على أنغامي وسبوتيفاي أربيا، ويوتيوب، ويانجوبلاي".

آخر أعمال بهاء سلطان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان هي أغنية "أما اتكلم" التي تم إنتاجها أيضا من قبل شركة روتانا وتم طرحها على جميع المنصات الغنائية.



كلمات أغنية أما اتكلم

كل أما اتكلم

يقطم سكتم بكتم

ساكت عامل فيها مكتم

يظهر حد مفهمه

تلفت نظر الناس كل أما تقتم

على فكرة الدنيا دي فيها كتير

ومفيش اكتر من الناس الفلة

وبيه ومن غيره وعادي الصبح بييجي

الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم

هقفل لو فيها هيسوق

أصل دماغي زي الترباس

أنا مش من النوع المدلوق

حد يوصله وخلاص

ما هو لو يسمعني يروق

هنفهم بعضنا ونأنتم

بفتحله السكة يقفل

ومفهمني إن أنا متغفل أو متطفل

آسف عاجنه وخابزه

وفاهم دي حركات

آه دي شطة وفلفل

واكمني أنا مستطيبه

على أيده أكيد أنا عمري ما هضربه

بكرة هيندم يحلم يرجع

بس ساعتها أنا مكسوفله لما أنا والكل عليه هنحفل

