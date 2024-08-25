نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لفيلم أحمد مالك " هاني " بـ " الغردقة لسينما الشباب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن عروضه العالمية الأولي ينفرد مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 بعرض الفيلم الروائي التجريبي المصري "ھﺎﻧﻲ" في مسابقته الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

تفاصيل



الفيلم إنتاج عام 2024 سيناريو وحوار محمد ھﺷﺎم ﻋﺑﯾﺔ، ﺑﺎسم القصبي، ﻓاطمة اﻟزھراء، أدھم يحيى، وتصوير عبد الرحمن دنيور، ومونتاج أدهم يحيى ومنتج منفذ باسم القصبي، وبطولة أحمد مالك، وأمينة أنسي، وأحمد طارق ومن إنتاج وإخراج محمد ﻋﻼم.



تدور أحداث الفيلم بين ﻋﺎم ٩٧ و٩٨ بعد ﻋﺎﻣﯾن ﻣن إختفائه، تعثر سحر ﻋﻠﻰ شرائط الفيديو الخاصة بصديقها هاني وتقرر مشاهدتها لتتعرف عليه أكثر وعن ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ به ﺧﻼل ھذا الوقت، فهاني ﺷﺎب ﻛﺎد أن ينتهي ﻣن دراسته الجامعية يعيش ﻣﻊ عائلته ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ولكن يعمل والده ﻓﻲ الكويت، وبهوى الموسيقى الميتال والتصوير، كاميرته لا تفارق يده طوال الوقت، يوثق ﻣﺎ يدور حوله ﻓﻲ ﻏرﻓته ونرى صديقه سمير وصديقته سحر.

محمد علام



مخرج الفيلم ومنتجه محمد علام يقول: يعكس ھذا الفيلم جزء كبير من تجربتي وحياتي الشخصية، كما أنه انعكاس لفترة زمنية أردت إبرازها بهذه الطريقة نتيجة ﺷﻐﻔﻲ وتعلقي بهذا الوسيط سابقًا ﻓﻲ فترة التسعينات حالياً كصانع فيديو جعلني أقدم ﻋﻠﻰ هذه التجربة الثرية التي استمتعت ﺑﮭﺎ طوال بحثي، لقد غصت وسط مئات الوسائط التي تؤرخ بشكل غير مباشر عن طريق الصورة المتحركة لفترة زمنية محددة قبل الانفتاح على عالم اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻋﺎﻟم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر والإﻧﺗرﻧت واﻟﮭﺎﺗف اﻟﺟوال ھذه اﻟﺻور ھﻰ ﺻور ﻣﺣﺎﯾدة ﺑﺷﻛل حاد وقاطع.



وأضاف: تم تصوير هذه الشرائط بأيدي أشخاص غير محترفين هدفهم اﻷﺳﺎﺳﻲ توثيق بعض اللحظات الهامة ﻓﻲ حياتهم، ليست هناك أي اعتبارات أخرى بشكل الصورة أو اﻻﺿﺎءة.



من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان علي أن المهرجان يسعي جاهدا إلى تقديم التجارب السينمائية الشابة الجديدة في شكلها ومضمونها لأن هذا هو الدور الذي خرج من



أجله المهرجان حتي يكون شاشة عرض لكل التجارب السينمائية الواعدة، وقال: الخطوات التي قطعناها في الدورة الأولي من المهرجان كانت حافزًا لدينا للفوز بعروض عالمية أولي لأفلام مصرية وأجنبية لأنها تشكل تحديا أمامنا للإستمرار والحفاظ علي الثقة التي حظينا بها من صناع الأفلام أنفسهم ومن الجمهور الذي إمتلأت به قاعات عروض الأفلام داخل دور العرض السينمائي أو في العروض الشاطئية بمنطقة المارينا.



عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.