نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع المطرب حسام حبيب.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل جنازة شقيقه، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 25 أغسطس، وسوف تشيع جنازته من مسجد الصديق في شيراتون، بعد صلاة الظهر اليوم،حيث حرص والد حسام حبيب على مشاركة جمهوره بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "توفي إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب".



تعليقات الجمهور على منشور والد حسام حبيب

وفورًا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حسام حبيب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسام حبيب، أغنية كدابة والتي احتلت المركز السابع عبر موقع يوتيوب مصر، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط، حيث حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.

أغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.