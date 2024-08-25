نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز في ختام مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ويجز لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى العلمين في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، على خشبة مسرح يو أرينا، وسط إقبال كبير على حجز تذاكر الحفل.

أسعار تذاكر حفل ويجز في ختام مهرجان العلمين



وتنقسم تذاكر الحفل إلى 4 فئات، الأولى 500 جنيه، والثانية 800 جنيه، والثالثة high tables لـ6 أشخاص 50 ألف جنيه، والرابعة lounges لـ8 أفراد 80 ألف جنيه.

أخر أعمال ويجز



و الجدير بالذكر أن أخر أعمال ويجز أغنية حلوة منك من فيلم فوي فوي فوي، وتقول كلماتها:

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش

‫‫ألعبها خرسة ألعبها multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنة

عيني أصونها مش زايغة

حافظین أصولها وبنريح

عندكم الضربة بتجلي عندنا الضربة بتشيع

عندكم الركبة بتزيق عندنا الرُزم جيب له أرنب

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

لوينا بوزهم لوُوا دراعنا

مش رجولة ومش هتسعنا‏

مش رجولة ومش هتسعنا‏

‏مش صالحنا ومش تبعنا

‏مش صالحنا ومش تبعنا

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه