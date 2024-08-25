نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز في ختام مهرجان العلمين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ويجز لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى العلمين في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، على خشبة مسرح يو أرينا، وسط إقبال كبير على حجز تذاكر الحفل.
أسعار تذاكر حفل ويجز في ختام مهرجان العلمين
وتنقسم تذاكر الحفل إلى 4 فئات، الأولى 500 جنيه، والثانية 800 جنيه، والثالثة high tables لـ6 أشخاص 50 ألف جنيه، والرابعة lounges لـ8 أفراد 80 ألف جنيه.
أخر أعمال ويجز
و الجدير بالذكر أن أخر أعمال ويجز أغنية حلوة منك من فيلم فوي فوي فوي، وتقول كلماتها:
حلوة منك قد سنك
ضربتي ضرب العادي في ستة
يا ريت تهزيقي يقل منك
ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده
حلوة منك قد سنك
ضربتي ضرب العادي في ستة
يا ريت تهزيقي يقل منك
ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده
كان في وخلاص ومنعته
ويجز بطل وده نعته
أرفعها موس تحدي على شعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)
ما تقبضنيش تبات في بطني
أعمل فيها ما شوفتكش
ألعبها خرسة ألعبها multi
كتيبة جاهزة على رنة
يحضر أقلب الحفلة درنة
عيني أصونها مش زايغة
حافظین أصولها وبنريح
عندكم الضربة بتجلي عندنا الضربة بتشيع
عندكم الركبة بتزيق عندنا الرُزم جيب له أرنب
قلنا المدينة مش هتسعنا
قلنا المدينة مش هتسعنا
قلنا المدينة مش هتسعنا
لوينا بوزهم لوُوا دراعنا
مش رجولة ومش هتسعنا
مش رجولة ومش هتسعنا
مش صالحنا ومش تبعنا
مش صالحنا ومش تبعنا
كان في وخلاص ومنعته
ويجز بطل وده نعته
أرفعها موس تحدي على شعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
مش مأدي أنا بلاعبه