بحضور كبير.. قصور الثقافة تطلق مهرجان "أهالينا" الصيفي بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات مهرجان "أهالينا" الصيفي في محافظة المنيا، وسط حضور كبير من أهالي قرية أبو حسيبة بمركز مطاي، يأتي المهرجان ضمن برامج الأنشطة الصيفية التي تنظمها وزارة الثقافة.

انطلاق فعاليات المهرجان في قرية أبو حسيبة

استضافت مدرسة أبو حسيبة الإعدادية الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني، أعقبته كلمة ألقتها رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، حيث أكدت على أهمية القافلة الثقافية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين أبناء القرى. وأشار عويس قاسم، رئيس مجلس مدينة مطاي، إلى دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية.

فقرات شعرية وفنية للأطفال الموهوبين

قدم عدد من الأطفال الموهوبين من أبناء القرية فقرات شعرية وفنية، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس تفاعلي بعنوان "الأمانة". تضمن البرنامج أيضًا ورشة فنون تشكيلية قدمتها الفنانة سوزان سمير، وورشة أشغال يدوية للفنانة حنان عبد التواب.

ورش فنية وتوعوية لأهالي القرية

كما تم تنظيم مسرح عرائس تفاعلي آخر بعنوان "قطرة مياه تساوي حياة" بهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية لتدوير خامات البيئة، مما يعكس أهمية الحفاظ على الموارد البيئية.

عرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا

اختتمت الفعاليات بعرض فني قدمه فريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة الفنان عصام الشاذلي، حيث أدوا باقة من الأغاني الوطنية والطربية مثل "بسم الله"، "الفيس بوك"، "بحبك يا مصر"، "حياة كريمة"، و"سيادة المواطن ابن مصر".

استمرار الفعاليات حتى سبتمبر المقبل في قرى المنيا

يستمر برنامج مهرجان "أهالينا" الصيفي حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث تقام فعالياته في المنيا الجديدة، وقرية قلوصنا، وقرية بني عبيد بأبي قرقاص، ليواصل نشر الوعي الثقافي والفني في مختلف أنحاء المحافظة.