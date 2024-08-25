أشرف زكي ينفعل على الهواء بسبب البلوجر: ابعدوا عننا إحنا فينا اللي مكفينا

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه يرفض مشاركة البلوجر والتيك توكر في الأعمال الفنية، موضحًا أن التمثيل يأتي من خلال الموهبة وهناك علامات تدل على ذلك.



وتابع أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:" لو في أي موهبة حقيقية بنرحب بيها، لكن لو بلوجر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده.. التمثيل مش مهنة من لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا.. إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم".

أشرف زكي: العيب على المنتجين لأنهم بيجروا وراء البلوجر علشان الشهرة



وأشار أشرف زكي، إلى أن الخطأ الكبير في مشاركة البلوجر يأتي من بعض الشركات المنتجة والمنتجين الذين يلهثون ورائهم بغرض شهرتهم والترويج للعمل من خلال صفحاتهم.



وأضاف أشرف زكي،:"أي حد هيشتغل من غير تصريح من النقابة دون موافقة، تصل الغرامة لمليون جنيه، أي حد عاوز يمثل من التيك توكر لازم يتقدم بتصريح من النقابة لو بتتوافر فيه الشروط بنديه موافقة، لكن الموضة بتاعت البلوجر أنا رافضها شكلًا وموضوعًا ومش هسمح بيها، ممكن يستنوا لما أمشي ومدتي تخلص ويعلموا اللي هما عاوزينه".

موعد برنامج" تفاصيل"



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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