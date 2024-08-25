بعد نجاح "روقان" و"بعت قلبي ليه"..حودة بندق يطرح "حبيبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب حودة بندق، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "حبيبي"، والأغنية من كلمات محمد شافعي، والحان حودة بندق، وتوزيع DJ Wazad، تسجيل غناء رامي المصري، مكس وماستر DJ Wazad.

تصريحات حودة بندق

واكد حودة، في تصريحات صحفية أن الأغنية مختلفة تماما وبعيدة عن الشعبي وأنه تحمس للفكرة وللمزيكا المختلفة.

يشار إلى إنه حودة بندق قد حقق نسب مشاهدات عالية بأغنية "روقان" منذ طرحها، حيث تخطى عدد مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد يوسف وألحان حودة بندق ورامي المصري وتوزيع ومكس وماستر رامي المصري.

كلمات أغنية حبيبي

وتقول كلمات الأغنية: بنودع اللي راح وبنقفل ببانو

بنسك بالمفتاح على كل اللي خانو

عايزين من الحب محبه

وحد يحبنا حبه كمان

نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه

الزعل مش عشانا والدلع ده لينا

الحاجه الحلوه دايما اللي تليق علينا

جيلنا اللي يقدرنا

عشان نستاهل حب كبير

وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز ياذينا

وظهرت موهبة حودة بندق منذ الصغر وهو في السادسة من عمره، زادت شهرته وهو في سن العاشرة، واعتبر أصغر مُطرب في مصر، واستطاع محمود أن يلفت الأنظار إليه بصوته القوي أن يصل إلى قلب الناس والكثير من المشاهير.

آخر أعمال حودة بندق

يذكر أن آخر أعمال حودة بندق هو طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "بعت قلبي ليه"، وهي غناء وألحان وتوزيع حودة بندق، وكلمات حسين خالد، وتسجيل صوت أحمد الخضري، ميكس وماستر رامي المصري.