نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي: أي حد يتحدى النقابة يوريني نفسه وأنا هوقف التعامل معاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن المنتجين يلجأون للبلوجر والتيك توكر بسبب شهرتهم على السوشيال ميديا لكي يحققون على نسب مشاهدة عالية في أعمالهم، معقبًا:"لما عملنا الشهد والدموع ولا الليالي والحلمية ولا رأفت الهجان كان في الكلام ده من البلوجر أو غيره".

وتابع أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:" البقاء للأصلح في مجالنا.. وبقول لبعض المنتجين اللي بيعملوا الألعيب دي ميهمكش أعمل اللي أنت عاوزه وأنا هوقف التعامل معاكم.. إيه الفوضى اللي بقينا فيها دي".

وتعجب أشرف زكي، من قيام البلوجر بإمضائهم عقد عمل فني ويلتقطون الصور الخاصة، كأنهم يتحدون النقابة، قائلًا:"أي حد عاوز يتخدى النقابة يتفضل يوريني نفسه.. شوفي وصلنا لأي لغة".



وأختتم أشرف زكي، حديثه أن الفنان لا بد أن يكون مارس المهنة أو درس معهد له علاقة بالفن أو قدم مشاهد فنية سابقًا، وأنا أقوم بالبحث عن الفنانين في جميع المحافظات بأنحاء العالم، ولكن لا لكونك محقق شهرة على التيك توك تصبح فنان.

موعد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.