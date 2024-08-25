نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يطرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارََا لأعمال موسم الصيف، طرح مؤخرََا الفنان محمد الشرنوبي، أحدث أعماله الغنائية والذي قام بتلحينه، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وروج المطرب محمد الشرنوبي لأغنيته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فيديو قائلاََ: «حركتي المفضلة.. قولوا لي قلت كلمة ناس كام مره»، لترد عليه الشاعرة منة عدلي القيعي قائلة: «طب ما تيجي احكيلك اللى حصل من الأول».

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وتتناول العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص في المجتمع من خلال المصالح.



فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”

ويشارك الفنان محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "إقامة جبرية" وهو من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.