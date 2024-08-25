نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال وطه دسوقي يتعاقدان على عمل جديد.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة أسماء جلال والفنان طه دسوقي على عمل جديد من إخراج تامر محسن ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

وسيتكون العمل من ٨ حلقات ويعتبر هذا المسلسل هو عودة كبيرة للمخرج تامر محسن بعد غياب عن الدراما بعد مسلسل “ لعبة نيوتن”

أعلنت الفنانة الشابة أسماء جلال عن إنضمامها للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والذي يحمل إسم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وهى تمسك بورقة الكوتشينة التي عليها رقم 7، وهذه الورقة تعد من الدعايا التقليدية التي إشتهر بها فيلم هيبتا،

يواصل طه دسوقي فيلمه “ سيكو سيكو” من بطولة عصام عمر، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.