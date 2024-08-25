نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع مليار.. ولاد رزق 3 يسجل أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم ولاد رزق الجزء الثالث نجاح كبير منذ وقت طرحه بجميع دور العرض، وواصل الفيلم النجاح حتى الآن وحصد أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية حيث وصل إلى ربع مليار.

ونشر عمر يوسف من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر الفيلم معلقًا:"ربع مليار..الحمد لله..أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية".

أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال عمرو يوسف



وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم “شقو”، يشاركه البطوله محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن، تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي،وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.