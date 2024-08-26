بسبب اللهجة الصعيدية.. مصطفى شعبان مطلوب على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان مصطفى شعبان ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد أنباء عن تلقيه دروسا في اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد “ حكيم باشا” الذي يخوض به عالم الدراما الصعيدية لأول مرة

كان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل المعلم، والعمل تكون من 30 حلقة، ودار في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، منذر رياحنة، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وتناول العمل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، فيما قدمت سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.