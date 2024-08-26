خالد سرحان :مصر ثاني بلد في العالم يدخل بها فن السينما عام 1896

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان خالد سرحان في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال برنامج حد النجوم، المذاع عبر شاشة قناة أون.



قال الفنان خالد سرحان، إنه للمرة الأولى يزور مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت من أروع الأماكن في مصرموضحا أنها تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، والكثير من الزوار قادمين من جميع أنحاء الوطن العربي، والسياحة تشهد نشاطا بسبب فعاليات مهرجان العلمين.

مصر ثاني بلد في العالم يدخل بها فن السينما عام 1896

وأضاف :"مصر بلد الفن وأصل الفن العربي وأتمنى الفن يعم أرجاء محافظات مصر كلها ومصر ثاني بلد في العالم يدخل بها فن السينما عام 1896 وصناعة السينما بدأت في مصر عام 1911 ومصر تمتلك تاريخ عظيم من الفن بداية من الأفلام غير الناطقة وشيء جميل من خلال مدينة العلمين الجديدة عودة المسرح مرة أخرى ومختلف الفنون".

وتابع:" أحب فصل الصيف وأحب زيارة البحر ومدينة العلمين الجديدة تذكرني بنوستالجيا وذكريات مدينة الإسكندرية في الصيف" .

آخر أعمال خالد سرحان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان خالد سرحان مسلسل المداح الجزء الثالث ، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي