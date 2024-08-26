إيمان العاصي تقتحم عالم البطولة المطلقة بمسلسل "برغم القانون"

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة إيمان العاصي، حالة من التألق الفنى، حيث تصور على قدم وساق مسلسلها الجديد "برغم القانون"، هذا العمل الدرامي المرتقب والذى يقدم جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث تجسد إيمان شخصية مختلفة تمامًا عن كل ما قدمته من قبل

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتظهر النجمة إيمان العاصى، خلال العمل المقرر عرضه على قناة أون، بالحجاب، حيث يتناول المسلسل قصة اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة فى المجتمع.

مسلسل “جعفر العمدة”

ومن المتوقع أن تقدم إيمان أداءً استثنائيًا يثبت من خلاله موهبتها الفنية الكبيرة وقدرتها على تجسيد الشخصيات المتنوعة ببراعة، حيث يسجل المسلسل البطولة المطلقة للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم دراما رمضان.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل برغم القانون نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، حيث تمثل عودة النجمة إيمان العاصي إلى الدراما بمسلسل جديد حدثًا فنيًا يستحق المتابعة، فجمهورها ينتظر بفارغ الصبر أن يشاهدها وهي تتألق في دور جديد ومختلف.



واستطاعت النجمة إيمان العاصى، خلال مسيرتها الفنية أن تكسب الجمهور العريض، بتقديم أعمالا تليق بالمشاهد، وتخاطب العقل، كما إنه ا تتمتع بموهبة خاصة فى الأداء واختيار الأعمال الدرامية التى تقدمها، كما جذبت الجمهور بأدائها المميز، والمختلف.

أبطال مسلسل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.