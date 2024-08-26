سر تصدر أسامة عباس للتريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان اسامة عباس محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي أعرب خلاله عن سعادته البالغة بسبب تكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17، وحملت تلك الدورة اسم الفنانة سميحة أيوب، حيث قال خلاله:"أشكر كل من تفضل بتهنئتي بهذه الجائزة القيمة في نهاية العمر، وهو كل ما يتمناه فنان في حياته، أن يقدره زملاؤه وجمهوره على المجهود الذي قدمه على مدار 55 سنة".



وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عنه، ولد أسامة عباس يوم 23 يوليو عام 1935م، وحصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في البداية محاميًا في إحدى الشركات، وبعدها تعرف على الضيف أحمد، وهو من أدخله المجال الفني.

بداية أسامة عباس الفنية



انضم أسامة في أواخر حقبة الستينات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكانت أول مسرحية له طبيخ الملائكة، مع ثلاثي أضواء المسرح سنة 1969م، ثم شارك مع الثلاثي في عدة مسرحيات، منها أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت.



آخر أعمال أسامة عباس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أسامة عباس مشاركته في مسلسل المتهمة عام 2022، من إخراج وتأليف تامر نادي، وشارك فيه كل من عادل كرم، درة، علي الطيب، دياب، عاطف عمار، محمود غريب، مها نصار، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.