نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أشرف زكي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أشرف زكي محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تصريحاته في برنامج "تفاصيل "بشأن رفضه لدخول البلوجرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية.

تصريحات الفنان أشرف زكي



صرّح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برفضه لمشاركة البلوجرز وتيك توكرز في الأعمال الفنية، وأوضح أن التمثيل يجب أن يعتمد على الموهبة، مشيرًا إلى وجود علامات محددة تدل على هذه الموهبة.

أشرف زكي:أي حد عاوز يتحدى النقابة يتفضل يوريني نفسه



وتعجب أشرف زكي، من قيام البلوجر بإمضائهم عقد عمل فني ويلتقطون الصور الخاصة، كأنهم يتحدون النقابة، قائلًا: "أي حد عاوز يتحدى النقابة يتفضل يوريني نفسه.. شوفي وصلنا لأي لغة".



وأختتم أشرف زكي، حديثه أن الفنان لا بد أن يكون مارس المهنة أو درس معهد له علاقة بالفن أو قدم مشاهد فنية سابقًا، ولكن لا لكونه محقق شهرة على التيك توك بأن يصبح فنان.