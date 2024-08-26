نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "روج أسود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة لقاء الخميسي لقائمة أبطال مسلسل روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، والذي تدور أحداثه في 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.



آخر أعمال لقاء الخميسي



يشار أن آخر أعمال لقاء الخميسي في الدراما مسلسل إجازة مفتوحة، بطولة شريف منير تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وشارك في العمل كل من سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، ملك قورة، مؤمن نور، كريم أبوزيد، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر وآخرين.



أبطال مسلسل ضد الكسر

ومسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وشارك في العمل كل من محمد فراج، الرحل مصطفى درويش، سينتيا خليفة، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي.