نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يكشف عن تعرضه لسرقة لحن.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن عمرو مصطفى عن تعرضه للسرقة من أحد الملحنين، حيث قام بسرقة لحنه وقدمها في أغنية لشيرين عبد الوهاب، معلنًا ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

منشور عمر مصطفى

كتب عمرو مصطفى منشورًا قال فيه:" ألحان عمرو مصطفى غير مصرح لها بالنشر واللحن فكرته في أغنية شيرين الجديدة كله هيتحاسب في وقته".

قرار مفاجيء

فاجأ الفنان عمرو مصطفى جمهوره بتسجيله للقرآن الكريم بصوته، كصدقة جارية له، حيث أوضح عمرو مصطفى، أنه يسجل القرآن الكريم بصوته خلال الوقت الحالي، وذلك ردًا على أحد متابعيه والذي طالبه بتسجيل القرآن بصوته كصدقة جارية.

وعلى صعيد آخر، كشف عمرو مصطفى، عن نيته لإعادة تقديم أعماله بصوته مرة أخرى بعد انتهاء حقوق ملكيتها، حيث شارك جمهوره بمنشور من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها، فيه أغاني عملتها من سنة 1999، يعني فاضل نحو عشرين سنة وترجع الحقوق تاني ليا"

وصية عمرو مصطفى

وأضاف: "وصيتي لأولادي عدم التجديد لأي شخص، هنبتدي ننزلها من دلوقتي بصوتي، لكن بالكلام متغير وتوزيع جديد تمامًا، الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر، وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده هتتمسح تمامًا بعد انتهاء المدة القانونية لها".

وتابع:" هنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة، خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحة للمبدعين أي تصريح لا يزيد عن خمس سنوات".