بصورة جديدة.. إيمان العاصي تروج لـ شخصيتها في مسلسل "برغم القانون"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لـ شخصيتها في مسلسل "برغم القانون"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



ونشرت إيمان العاصي، الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها: " ليلى من مسلسل برغم القانون، قريبًا".

أبطال مسلسل برغم القانون



يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، إلى جانب إيمان العاصي كل من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون



وتظهر الفنانة إيمان العاصي، خلال العمل المقرر بالحجاب، حيث يتناول المسلسل قصة اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع، ومن المقرر عرضه على قناة «on».

والعمل مكون من 30 حلقة، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بور سعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.

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