نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفله الأخير.. رامي جمال يوجه رسالة شكر المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارََا لحفلات موسم الصيف أحيا المطرب رامي جمال حفلاََ غنائياََ تحت شعار «كامل العدد» بمهرجان العلمين الجديدة، وشارك جمهوره بعض من صور الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

رسالة رامي جمال للشركة المتحدة

ووجه رامي جمال رسالة شكر للشركة المتحدة من خلال فيديو الحفل: «من حفل العلمين الرائع، شكرًا للشركة المتحدة، شكرًا فرد فرد من المنظمين والحضور والمصورين والإخراج وفرقتي الموسيقية».

رامي جمال في العلمين

وقدم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة، ميدلي أغاني لعدد من نجوم الغناء الذي تعاون معهم بالتلحين ومنها أغنية «مش كنت تتكلم» للنجم محمد حماقي، و«أنا مصمم» للمطرب بهاء سلطان، و«بسلم عليك» للمطرب مصطفى قمر، و«هاجي علي نفسي» لتامر عاشور، و«أنت تاني» لهيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنيه "حالته صعبة" وهي من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين.