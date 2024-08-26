نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة شمس: مش ههين نفسي على كبر علشان لقمة العيش وفي فنانين بتاخد فلوس من التيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة شمس، إنها تشعر بالحرج عندما تطلب من اي مخرج العمل معه ولم تفعل ذلك الأمر حتى وقتنا الحالي، لأنها تعتز بنفسها وفخورة بما قدمته من أعمال فنية عبر الشاشة.



وتابعت شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل،: "زمان مكناش بنتصل المخرجين عشان نشتغل، موضحة مبعرفش أكلم حد وأقوله عايزة أشتغل، لأنه أعتز بنفسي ومن الصعب أن أطلب العمل.

وأضافت شمس، أن الفنانين دلوقتي لما بيشوفوني بيصعب عليهم حالي، مؤكدة أنه مريت بحالة نفسية صعبة جدا وربنا كرمني وعديت منها.

شمس تتحدث عن ظهور الفنانين على التيك توك

واختتمت الفنانة شمس حديثها قائلة: مش أنا لوحدي اللي مش لاقية شغل ولكن فيه فنانين كتير زيى، مؤكدة أنه مش ههين نفسي على كبر عشان لقمة العيش، وأنا مش متفاعلة على التيك توك، مؤكدة أن الناس اللي بتطلع على التيك توك بتاخد دعم مادي كبير من المتفاعلين".