نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نجاتي: راضي عن مسيرتي الفنية وأطمح للأفضل دائمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان محمد نجاتي عن رضاه الكامل عن جميع الأعمال الفنية التي شارك فيها، وذلك خلال لقاء خاص أجرته معه قناة "الحياة".

وأكد نجاتي أنه سعيد بما قدمه حتى الآن، إلا أنه يتطلع لتقديم أدوار أكثر تميزًا في المستقبل.

الرضا عن المسيرة الفنية والطموح المستمر

أوضح محمد نجاتي خلال اللقاء أنه يعتبر نفسه من الفنانين المحظوظين، وأنه رغم عدم حصوله على أدوار البطولة الأولى حتى الآن، إلا أنه استمتع بكل دور قدمه واستفاد من العمل مع كبار الفنانين والمخرجين. وقال: "أنا راضي بنسبة كبيرة عن الأعمال اللي قدمتها، وبعتبر نفسي من الناس اللي حظهم حلو، وعايز أعمل حاجات أحسن."

محمد نجاتي

اعترافات جريئة حول الحياة الشخصية والمهنية

في تصريحاته عبر شاشة قناة "هي"، تحدث نجاتي بصراحة عن عدد من الموضوعات المتعلقة بحياته الشخصية والمهنية. وأشار إلى أن جميع النجوم الكبار اضطروا لقبول أعمال فنية لم يكونوا راضين عنها بسبب الظروف المادية، وأنه شخصيًا مر بتجارب مماثلة ولكنه غير نادم عليها.

وأضاف: "في نجوم بتواجههم أزمات في منتصف حياتهم الفنية، لكنهم يرجعون أقوى."

دور محمد نجاتي في مسلسل "بابا المجال"

تطرق نجاتي أيضًا إلى دوره في مسلسل "بابا المجال"، موضحًا أنه رغم أن دوره لم يكن بطولة، إلا أنه نجح في تجسيد نموذج لضابط الشرطة الذي يظهر للجمهور كأحد أبطال العمل.

وقال: "المهم إن العمل الفني يكون مكتوب بشكل جيد، وأن يكون المخرج متمكن من أدواته."

النجاح الجماهيري لمسلسل "العتاولة"

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد نجاتي كان مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل قصته المشوقة التي دارت حول الشقيقين خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة. وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد السقا، باسم سمرة، وطارق لطفي.

وقد دفع النجاح الكبير للمسلسل صُنّاعه إلى التخطيط لإنتاج جزء جديد.