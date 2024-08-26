بسبب حكيم باشا.. مصطفى شعبان يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تحضيراته لمسلسله الجديد حكيم باشا، الذي يدخل من خلاله عالم الدراما الصعيدية لأول مرة للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويتعاون فيه مع المؤلف محمد الشواف في ثالث عمل يجمعهما على التوالي، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى.

ازمة مسلسل مصطفى شعبان الجديد

يواجه مصطفى شعبان أزمة كبيرة قبل بدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "حكيم باشا"، حيث تكمن الأزمة في عدم تعامل مصطفى من قبل مع اللهجة الصعيدية، وهو ما يحاول معالجته بتلقي دروس على اللهجة الصعدية على يد متخصصين في هذه اللهجة.

تحضيرات مسلسل مصطفى شعبان الجديد

وجاري التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، بدء التصوير بوقت مبكر والانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان 2025، تم التعاقد بشكل رسمي مع الفنان رياض الخولي، الذى كان قد تعاون مع مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال خلال شهر رمضان قبل الماضي 2023.

تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان الجديد

وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا»، حول علاقة حب، تربطه بالفنانة سهر الصايغ، ولكن يواجه الاثنان الكثير من الصعوبات من أجل الارتباط، ويقرر أن يواجه الجميع، وتتصاعد أحداث العمل الدرامي الصعيدي خلال شهر رمضان 2025، ويشارك البطولة: مصطفى شعبان، عدد كبير من النجوم «سوسن بدر، رياض الخولي، سهر الصايغ، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف.

اخر اعمال مصطفى شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان هو مسلسل المعلم، والذي عرض فى رمضان الماضي 2024، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

ودارت قصة مسلسل «المعلم»، في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.