بسبب تحذير.. أشرف زكي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان اشرف زكي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حذر رواد السوشيال ميديا وأصحاب المواهب من المشاركة في مسابقة شركة تركواز للكاستنج لاكتشاف المواهب التمثيلية.

سبب تصدر اشرف زكي التريند

حذر اشرف رواد السوشيال ميديا وأصحاب المواهب من المشاركة في مسابقة شركة تركواز للكاستنج، والتي تقيم مسابقة الفائز فيها يحصل على ورشة تمثيل وفرصة لاكتشاف موهبته، واصفًا ما يحدث بأنه عبث، وايضا يوقف ويمنع التعامل مع الشركة، أنه سيصدر بيانا رسميا من النقابة بعد قليل، النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الشركة، خاصة أنه سبق أن تم إيقاف التعامل معه وحضر إلى النقابة وتعهد بالالتزام إلا أنه عاد مرة أخرى إلى العبث بقانون النقابة.

رفض نقابة المهن التمثيليه التعامل مع شركة تركواز للكاستنج

سبق، تحدث أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، عن رفض النقابة مشاركة «التيك توكر» و«البلوجر» في الأعمال الفنية، وقال: «أي حد بيمثل أو عنده موهبة يكون لديه ثوابت وممارسات، وأي موهبة حقيقية نرحب بها، التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له أبعدوا عننا شوفوا شغلانة تانية.. اللي فينا مكفينا، والعيب مش عليهم العيب على بعض المنتجين التي تلهث ورائهم لأنهم محققين نسب مشاهدات عالية على تيك توكوليس لموهبتهم، من سيعمل دون موافقة نقابة الممثلين سيدفع غرامة قد تصل إلى مليون جنيه، ومشاركتهم رافضها شكلًا وموضوعًا، والبقاء للأصلح».

اخر اعمال أشرف زكي

وكان اخر اعمال أشرف زكي مسلسل مفترق طرق الذي تم عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية، وكانت تدور أحداثه حيث تجد أميرة نفسها في مفترق الطرق؛ بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها، ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى، وهو من بطولة كلا من هند صبري، ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من إخراج المخرج أحمد خالد موسى وأعاد كتابته السيناريست شريف بدر الدين