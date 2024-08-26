الفنانة شمس لـ حسام حبيب: 'لو بتحب شيرين بوس على رجلها وحطها فوق دماغك'

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شمس رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وطليقها حسام حبيب.



وقالت شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، عبر فضائية صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل،:"شيرين صعبانة عليا جدا وبقولها ربنا يهديكي لنفسك، مشيرة إلى أنه بقول لحسام حبيب لو بتحب شيرين روح بوس إيديها ورجليها وحطها فوق دماغك".

وأشارت شمس، إلى أنها تعلمت من أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قائلة: "تعلمت من تجربتهم أني عمري ما أشتكي لحد غير ربنا وحده"، مؤكدة أنها لم تتزوج من اللاعب مدحت عبد الهادي بل كانت مجرد خطوبة وانتهت.

شمس تتحدث عن تجربة الزواج



وأختتمت الفنانة شمس، حديثها قائلة: "أرفض تكرارة تجربة الزواج مرة أخرى وعايشة عشان ابني، لأن مفيش مميزات للزواج اللي عاوز يتجوز مرة مش هيفكر يتجوز المرة التانية".