نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة.. محمد عدوية يكشف الستار عن حياته الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عدوية، خلال ضيافته على برنامج حد النجوم، المذاع على القناة الأولى، تقديم الاعلامية سالي عبدالسلام، على هامش فعاليات مهرجان العلمين، عن تفاصيل حياته الشخصية، وتحدث عن زوجته، ورأيها حول معجباته.

محمد عدوية يكشف الستار عن حياته الشخصية

وقال محمد عدوية: زوجتي لا تحب الأضواء أو الظهور الإعلامي، ولا أخفي عنها شيئًا، ومعها الرقم السري الخاص بموبايلي، كما أنها متفهمة ومدركة طبيعة عملي، لذا لا تغضب من المعجبات، وعلاقة أمي بزوجتي كانت قوية.

رأي عدوية في دخول أخته الفن

أوضح محمد عدوية عن رأيه في دخول شقيقته مجال الغناء، قال: أنا أساسا من الصعيد، وتحديدًا من مركز ملوي محافظة المنيا، ولم أرفض دخول شقيقتي مجال الغناء وإذا كانت تمتلك موهبة حقيقية كنت سأدعمها، وكذلك أولادي أحمد ومنى، لأنها أيضًا لديهما موهبة الغناء، وودنهم موسيقية.

محمد عدوية في تتر مسلسل صلة رحم

وكان اخر اعمال محمد عدوية هو غناء تتر مسلسل صلة رحم الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024، شارك في بطولة المسلسل بجانب إياد نصار، كل من يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتكون مسلسل "صلة رحم" من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي.

اخر اعمال محمد عدوية الغنائية

وايضا آخر أعماله الغنائية، أغنية يا جدع، من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان، وجاءت اغنيه "يا جدع"، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وايضا طرح أغنية "وشوش الناس حكايات"، كلمات عمرو عصام، ألحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي، أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد، ومحمد رمضان.