نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تخطف الانظار لها من داخل حمام السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

أحدث أعمال عبير صبري

وظهرت عبير صبري في الصورة، وهي تسبح داخل حمام السباحة بمايوه وردي، وعلقت عليها: "ما شاء الله اليوم"، وضعت أغنية "ما تيجي أعدي عليكي" علي الصورة.

عبير صبري تتحدث عن زوجها

سبق، تحدثت الفنانة عبير صبري، عن علاقتها بزوجها، وعن إمكانية خيانته لها خاصة أنه يعيش في دبي وقد يغيب عنها لمدة شهرين، مؤكدة ثقتها به خاصة لانشغاله طيلة اليوم، قالت عبير: أعوذ بالله بيكون مشغول طول اليوم، ولو أتجوز أمشي على طول وأنا الوحيدة في حياته، وأشك أنه يتجوز عليا لأنه معندوش سبب، وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادة كل الفراغات.

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، تظهر عبير ضيفة شرف في مسلسل مطعم الحبايب، والعمل يشارك فيه كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، انتصار وآخرون.

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال عبير صبري كان مشاركتها في مسلسل "جميلة" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداث المسلسل حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة "جميلة" (ريهام حجاج) من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.

أبطال مسلسل جميلة

شارك في بطولة مسلسل "جميلة" لريهام حجاج عدد كبير من النجوم، منهم: سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.

اخر اعمال عبير صبري السينمائية

وكان اخر اعمالها السينمائية هو فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.