نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كامل العدد".. قرب نفاذ تذاكر حفل ويجز بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مهرجان العلمين استعداده لاستقبال حفل مطرب الراب ويجز، المقرر إقامته في آخر أغسطس الجاري، حيث أنه أياكم قليلة تفصلنا عن الحفل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية الذي من المفترض أن تستمر نشاطاته حتى نهاية الشهر الجاري.

ويستمر مهرجان العلمين في نسخته الثانية الترويج لحفل ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنسجرام»، قائلًا: «مشّي العالم على راحتك مع ويجز في العلمين الجديدة، معادنا مع ويجز يوم 30 أغسطس، بمهرجان العلمين الجديدة 2024».



وشهد موقع «تذكرتي» المتخصص في بيع تذاكر حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة إقبالًا جماهيريًا، فيما جاءت التذاكر في 4 فئات: الأولى فئة الـ«regular» بـ500 جنيه، والثانية فئة الـ«fan pit» بـ800 جنيه، والثالثة الـ«high tables» لـ6 أشخاص بمبلغ 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة الـ«lounges» لـ8 أشخاص بمبلغ 80 ألف جنيه.



نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



يأتي مهرجان العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مبادرات وطنية، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وتتضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حفلات لكثير من نجوم الوطن العربي، منهم: تامر حسني، محمد منير، عمرو دياب، محمد فؤاد، كاظم الساهر، عشام عباس، ماجدة الرومي، وغيرهم، فضلا عن عروض مسرحية مميزة، من بينها مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز، وغيرها، بجانب فعاليات ترفيهيه ورياضية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.