نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى ممدوح: تربطني صلة قرابة بالمخرج يحيى العلمي وحسين الامام..والزعيم عادل امام سبب دخولي الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة "منى ممدوح" في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الاثنين

عن صلة قرابة التي تربطها بالمخرج الكبير "يحيى العلمي" والفنان الراحل "حسين الإمام".

وأضافت قائلة:- لم يساعدني احد في مشواري الفني رغم صلة القرابة ولم اطلب المساعدة إلا من الله سبحانه وتعالى.

وذكرت منى ان الزعيم عادل إمام له فضل في دخولها المجال الفني بعد اختياره لها من الإعلانات التليفزيونية واعطائها فرصة حقيقية في التمثيل والمسرح.

ابطال فيلم ولاد رزق

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح فيلم "ولاد رزق ٣ "من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، منى ممدوح وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا.