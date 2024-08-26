نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يتجاهل أزمته ويروج لحفله بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، يستعد الفنان محمد فؤاد لاحياء حفل غنائي ضخم، في أحدى أماكن السهر بالساحل الشمالي، حيث من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أغسطس الموافق الخميس.

وروج الفنان محمد فؤاد لحفله المقبل المقرر 29 من خلال نشره لبوستر الحفل بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث اكتفى بوضع البوستر فقط دون تعليق.

وفي سياق الحادثة الأخيرة التي وقعت في مستشفى عين شمس التخصصي، قام الدكتور ياسر الهضيبي، محامي الفنان محمد فؤاد، بتقديم بلاغ رسمي ضد سيدة زعمت قرابتها بالفنان، وذلك بعد أن اشتبكت مع موظفي وأطباء المستشفى نتيجة لخلاف يتعلق بأحد الأطباء.

ووفقًا لنص البلاغ الذي قدمه محمد فؤاد، ذكر أنه بتاريخ 20 أغسطس 2024، توجه برفقة شقيقه، عبد العزيز فؤاد، إلى قسم الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي بعد تعرض شقيقه لجلطة في القلب. وقد نشبت مشادة كلامية بينه وبين طبيب الطوارئ مصطفى أيمن محمد، بسبب تأخر الطبيب في الكشف على شقيقه.

وأشار فؤاد في البلاغ إلى أنه بتاريخ 22 أغسطس 2024، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعي أنها قريبة للفنان، وتقوم بالإساءة إلى مستشفى عين شمس التخصصي والطبيب مصطفى أيمن محمد بشكل علني.

بناءً على ذلك، طالب فؤاد في بلاغه بتفريغ كاميرات المراقبة في المستشفى يوم 22 أغسطس، بغرض التوصل إلى هوية هذه السيدة والتحقيق معها بتهمة انتحال صفة كاذبة. كما طالب بالكشف هوية الشخص الذي حرضها على هذا الفعل وتحريك دعوى جنائية ضد كلا الطرفين.