نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الكلثم في أغنيته الجديدة "كل غايب" يحاكي مشاعر الشوق والفراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان السعودي سعد الكلثم أغنيته الجديدة تحت عنوان " كل غايب " من إنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز، كلمات مطيع العوني، ألحان ناصر الديكان وتوزيع بيان استديو، حيث تميّزت الأغنية الجديدة بنفحات من الشجن، ترجمها الكلثم بإحساس عالٍ لطالما حرص على إيصاله في كل أعماله الغنائية السابقة. يُذكر أن سعد الكلثم هو أحد نجوم برنامج سعودي آيدول عام 2022، والذي لفت الأنظار في غنائه للمطرب الراحل محمد عبد الوهاب أثناء مروره في البرنامج.

تفاصيل أغنية “كل غايب”

تعبّر كلمات أغنية "كل غايب "عن مشاعر الشوق والحنين بطريقة مؤثرة وشاعرية، وتتطّرق إلى غياب ورحيل الحبيب وتأثير ذلك على القلب والروح. هذا وكشف سعد الكلثم أن أغنيته الجديدة "كل غايب" تنتمي إلى لون غنائي مختلف يؤديه للمرة الأولى، مما لفته في الأغنية ودفعه إلى اختيارها دون تردد. يميل سعد الكلثم في خياراته الفنية إلى اللون الذي يتميز بالحزن والشجن ويرى أنه يناسب صوته ويتماشى مع شخصيته بشكل عام.وأشار إلى أنه يحرص على الأخذ برأي زميله الملحن والمغني عبد الله العامري في إصداراته الجديدة.

:يمكن الإستماع إلى أغنية سعد الكلثم "كل غايب " على قناة بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب على

كلمات أغنية "كل غايب"



كل غايب يغيب الا غيابك حضر

لك حضور بغيابك حسبي الله عليك

هام فيك الخيال وصاح جرح خضر

ما لقى له مداوي غير لمسة يديك

اخر الليل بكفوف دوت الخليج يحتضر