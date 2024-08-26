نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون مكياج.. هند صبري تتألق بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هند” دون فلتر أو مكياج وارتدت قبعة وعلقت على الصورة قائلة:"دون مكياج دون دون فلتر هذه الطريقة احبها كثيرا".

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن آخر أعمال هند مسلسل مفترق طرق حول، وتدور أحداثه حول شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق



وعرض المسلسل عبر منصة شاهد ابتداءً من 2 يونيو، ويشاركها في البطولة إياد نصار، جومانا مراد، ليلى عز العرب، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب ومجموعة من النجوم، إنتاج: مجموعة كاريزما للإعلام.

قصة مسلسل مفترق طرق

تدور أحداثه حول شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.