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من كواليس أغنيته الجديدة.. راغب علامة يتألق بأحدث ظهور له

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من كواليس أغنيته الجديدة.. راغب علامة يتألق بأحدث ظهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

شارك راغب علامة جمهوره بصور له من كواليس كليبه الأخير بيروت ولا روما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “علامة” على الصور قائلا:"لقطات خلف الكواليس المفضلة لدي من فيديو بيروت ولا روما الموسيقي"، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

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آخر أعمال راغب علامة
 

يشارك أن آخر  أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك
بدي قلك

 

إنه قلبي ذايب غرام
لو تبعد عني
ما يضمك قلبي عيني لا تنام
بدي قلك
إنه قلبي ذايب غرام
لو تبعد عني
ما يضمك قلبي عيني لا تنام
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

 

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
روحي إنت عمري كل قلبي نداك
ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك
روحي إنت عمري كل قلبي نداك
ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك


إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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