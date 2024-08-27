نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يحقق مليوني مشاهدة بـ "وداع وداع" ويحتل المركز الثاني بتريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح تامر عاشور في تحقيق نجاح كبير بأغنية "وداع وداع" الذي طرحها من 5 أيام، وتصدرت تريند يوتيوب بالمركز الثاني وحققت مليون مشاهدة.

تفاصيل الأغنية



وجاءت الأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.



كلمات أغنية وداع وداع

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب

هيجيلي موجوع.. أبرز أعمال الفنان تامر عاشور

ومن الجدير بالذكر ان اخر الاعمال الغنائيه التي قدمها الفنان تامر عاشور هى أغنية "هيجيلي موجوع" والتي لاقت رواجن كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.



كلمات أغنية هيجيلي موجوع



وتقول كلمات الأغنية'

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش