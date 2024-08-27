بعد حديثها عن تعرضها للنصب.. شمس تتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شمس ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج " تفاصيل" التي تقدمه الإعلامية نهال طايل، حيث تحدثت عن رأيها في أزمة شيرين عبد الوهاب وتعرضها للنصب في أعمال فنية.



قالت شمس:' اشتغلت في مسلسل كامل اسمه ولاد إمبابة لم أحصل على أجري، وصورت مشاهد في فيلم ثم توقف تصويره ولم أحصل أيضًا على أجر، وفي إحدى المرات طلبوا مني أنا والفنان محمد الصاوي تصوير في فيلم ولكن اكتشفنا أنه فيديو كليب ومطرب يريد وجود ممثلين معه



كما تحدثت عن صدمة في حياتها قائلة:' وقت وفاة شقيقي الكبير تعرضت لصدمة قوية وكنت آخذ مهدئات، وأصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب الشكوى وقت مرض شقيقي الأصغر



كما نفت زواجها من مدحت عبد الهادي قائلة:' بقالي 17 سنة بنفي الكلام، أنا لم أتزوج مدحت عبدالهادي اتخطبت وفسخت الخطوبة بعد شهرين

وأختتمت الفنانة شمس، حديثها قائلة: "أرفض تكرارة تجربة الزواج مرة أخرى وعايشة عشان ابني، لأن مفيش مميزات للزواج اللي عاوز يتجوز مرة مش هيفكر يتجوز المرة التانية".