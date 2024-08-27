ليلى عز العرب تروج لأحدث أعمالها السينمائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة ليلى عز العرب مستوى الحماس لدى جمهورها من خلال الكشف البوستر الرسمي لفيلم "عنب" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:"قريبا في مصر ودول الخليج".



تعليقات الجمهور على منشور ليلى عز العرب



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب، بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان لطفي لبيب، وعدد آخر من ضيوف الشرف، منهم: بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومحمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، طاهر أبو ليلة.

وفيلم عنب يدور في إطار كوميدي اجتماعي، قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم ومن إخراج أحمد نور.

آخر أعمال ليلى عز العرب

والجدير بالذكر آخر أعمال ليلى عز العرب مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث المسلسل، حول مختار أبو المجد الذي يعيش مع أبنائه الـ 6 بعد وفاة زوجته ويتولى رعايتهم وتربيتهم، وهو ما يعتبر مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أن الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، وتتعقد الأمور عندما يدخل حب جديد إلى حياته فيجد نفسه حائرا ما بين مشاعر الحب التي يختبرها من جديد وبين مسئولية الأبناء الذين بدأوا في التمرد ضده.

ويسلط مسلسل إمبراطورية ميم الضوء على معاناة الأب مع أولاده بعد وفاة زوجته، وحيرته بين مسئولياته تجاههم، وبين حب جديد يطرق بابه، ويحاول أن يختار بينهما، فيا ترى ستتغلب غريزة الأب على الحب؟، وهذا ما يتم الإجابة عليه من خلال الأحداث.

ومسلسل مفترق طرق والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.