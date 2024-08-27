منة شلبي تخطف الأنظار أثناء تكريمها بجائزة Enigma 2024



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكنت النجمة منة شلبي من خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها في حفل مجلة "إنيغما"، واختارت المجلة النجمة منة شلبي لتكريمها بجائزة “Enigma 2024” لتميزها و قيمتها الفنية.

أعربت منة شلبي عن سعادتها بوجودهما ضمن الحاضرين في الحفل وتقديرها لهذا التكريم، وشكرت القائمين على الجائزة لاختيارها للتكريم هذا العام باعتبارها شخصية ناجحة ومؤثرة .

وظهرت منة شلبي مرتدية فستان باللون الفضي والأسود اللامع، ومن الناحية الجمالية اختارت ان تضع لمسات بسيطة من المكياج واختارت ان تعتمد تسريحة الكعكة لشعرها مما نالت اطلالتها على إعجاب الحاضرين .

آخر أعمال منة شلبي



والجدير بالذكر آخر النجمة منة شلبي مسلسل تغيير جو الذي في رمضان الماضي 2024، ومن بطولة منة شلبي وإياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، عصام عمر، والعمل سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج مريم أبوعوف.