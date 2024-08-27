تعرف على إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine عالميًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم Deadpool & Wolverine للنجمين العالميين ريان رينولدز وهيو جاكمان، إلى تحطيم الأرقام القياسية داخل السينما.

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine



وانقسمت الإيرادات بين 577 مليونًا و203 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و634 مليونًا و100 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.